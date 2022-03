Gli italiani hanno un ottimo rapporto con la tecnologia! Che i dispositivi tecnologici siano molto amati lo dimostra un dato: nel Bel Paese ci sono più smartphone che abitanti (80 milioni di cellulari vs 60 milioni di persone).

Se ciò non bastasse, ecco un altro dato che conferma il binomio italiani&tecnologia: circa l’84% della popolazione è attiva quotidianamente sul Web per svariati motivi.

Cosa rende possibile questo fenomeno? Semplice! Internet: la rete di connessione fra computer client (quelli che usano gli utenti) e server (quelli che stoccano e restituiscono i dati richiesti). Così si spiega come mai siano presenti molti server in Italia. L’ampia offerta aumenta la possibilità di scegliere il server che si adatta maggiormente alle singole esigenze. Fra i parametri di scelta, consigliamo di inserire:

velocità

connessione stabile

VPN

La velocità e la connessione stabile ti garantiscono un’ottima fruizione del servizio e la migliore esperienza di navigazione possibile, mentre la VPN ti permette di navigare in modalità privata e al sicuro da ‘occhi indiscreti’. Cosa significa? Che i tuoi dati saranno protetti e che, contestualmente, potrai accedere a contenuti non solo locali, ma anche globali (spesso inaccessibili per gli IP provenienti dall’estero).

Ma se Internet è la tecnologia senza la quale gli italiani dimostrano, con le loro abitudini, di non poter stare, quali sono le altre? Le vediamo nei prossimi capitoli.

Smart Home

La casa connessa e intelligente è un sogno comune a molti italiani e non soltanto. Secondo un’indagine di Statista, entro la fine del 2022 saranno spesi, a livello globale, poco meno di 54 miliardi di dollari in dispositivi per smart home. Come si traduce questo dato in Italia? In una serie di preferenze così riassumibili:

il 59% degli intervistati mette al primo posto Smart TV, sistemi di intrattenimento e assistenti vocali;

il 52% sceglie il controllo dell’illuminazione da remoto;

da remoto; il 48% preferisce device per la gestione energetica e sistemi di sicurezza.

Assistente vocale

L’assistente vocale è la star della Smart Home, grazie alle oltre 500 skills disponibili in Italia. Tali caratteristiche consentono di far funzionare la casa a seconda delle esigenze: accendere e spegnere luci, oppure regolare la temperatura. Ma l’assistente vocale è qualcosa di più di uno strumento di comando. Gli italiani la usano per ascoltare le playlist musicali preferite e anche (non poteva essere altrimenti!) come ‘sous chef’ in cucina. Ricette con conto calorie, tempi di cottura o idee per cene sfiziose con gli amici non sono più un problema, se in casa ci sono Alexa o Google Assistant.

Clouding

Il clouding è una sfida per l’intero Paese. “Cloud First” è il motto della trasformazione digitale che impegnerà l’Italia fino al 2026 e oltre. A livello di aziende e di Pubblica Amministrazione, la gestione dei big data e gli strumenti di machine learning sono destinati alla ‘nuvola internet’, ma anche a livello del singolo utente si sta sempre più diffondendo l’uso di software in modalità cloud. Basti pensare a Google Workspace e alle nuove licenze cloud di Microsoft.

Robotica

L’Italia è al settimo posto a livello mondiale e al secondo posto in Europa per la produzione di robotica industriale. Anche se al momento parliamo soprattutto di robot a supporto di forza lavoro e sicurezza, è possibile che tale tecnologia possa uscire dall’ambito industriale per diventare un giorno una tecnologia di consumo al servizio della società.