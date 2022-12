Dramma a Cesena

A Cesena è stato ritrovato ieri, mercoledì 14 dicembre, un 76enne senza vita in un appartamento di via Marconi. Il corpo di Mario Ricci è stato scoperto dalla vicina di casa che era solita andare a trovarlo per portargli del cibo.

Stando a quanto emerso, l’uomo, ex idraulico in pensione, era steso a terra in cucina, parzialmente vestito con il pigiama, accanto ad alcune luci natalizie usate per addobbare gli alberi. I soccorsi, allertati tempestivamente, non hanno potuto fare altro che accertare il decesso del 76enne.

Da una prima analisi è stato rilevato che il decesso è sopravvenuto 24-48 ore prima del ritrovamento. Non si esclude che l’anziano potrebbe aver preso la scossa (in casa sono state rinvenute delle perdite d’acqua e il frigorifero era stato spostato per giungere all’alimentazione) e, cadendo, si sia rotto un femore e sia sopraggiunto un infarto. Sul corpo, tra l’altro, non è stato riscontrato alcun segno di violenza. Ed è stato appurato che la casa era sprovvista di dispositivo ‘salva-vita’. Sul posto anche la Polizia scientifica.