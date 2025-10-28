Dramma in provincia di Como

Tragedia stamattina, martedì 28 ottobre, a Fenegrò, piccolo comune in provincia di Como. Un uomo di 81 anni, che si muoveva su una carrozzina elettrica, è stato investito e ucciso da un’auto guidata da Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter. L’impatto è avvenuto lungo via Bergamo, intorno alle 9.30, e non ha lasciato scampo all’anziano.

L’Inter ha annullato la conferenza stampa dell’allenatore Christian Chivu, prevista alle 14 alla Pinetina, alla vigilia della sfida con la Fiorentina.

Cosa sappiamo sulla dinamica

Erano da poco passate le nove del mattino quando, in un tratto della provinciale 32, è avvenuto lo scontro. L’anziano si stava muovendo autonomamente su una carrozzina elettrica a quattro ruote, come era solito fare.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù, l’uomo potrebbe aver cambiato improvvisamente direzione, tagliando la strada al veicolo. In quel momento alla guida dell’auto c’era Josep Martinez, 27 anni, calciatore spagnolo in forza all’Inter dal 2023.

Soccorsi immediati, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare

L’impatto è stato violento. L’81enne ha riportato traumi e ferite gravissime. I primi a intervenire sono stati i sanitari di un’ambulanza, seguiti dall’elisoccorso del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: sarebbe morto sul colpo.

Il calciatore, visibilmente sotto choc, è rimasto illeso e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, insieme ai soccorsi, sono arrivati i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e aperto un fascicolo per ricostruire con esattezza la dinamica.

Un evento che ha colpito anche l’Inter

La notizia ha avuto un forte impatto anche nel mondo del calcio. Proprio a causa dell’incidente, l’Inter ha deciso di annullare la conferenza stampa pre-partita dell’allenatore della Primavera, Christian Chivu, in programma nel primo pomeriggio al centro sportivo della Pinetina. Una scelta presa per rispetto alla gravità dell’accaduto e per la vicinanza umana al calciatore coinvolto.

Indagini in corso sulla dinamica

Al momento, i carabinieri stanno conducendo accertamenti per chiarire tutti i dettagli dell’incidente. L’ipotesi, ancora da confermare, come già scritto, è che l’anziano abbia effettuato una manovra improvvisa, spostandosi lateralmente e tagliando la strada alla vettura.

La visibilità, la velocità del mezzo, la posizione della carrozzina e l’eventuale presenza di testimoni saranno elementi centrali nell’inchiesta. Nessuna indiscrezione è trapelata al momento su eventuali responsabilità o procedimenti a carico del calciatore.