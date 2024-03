A Romano di Lombardia (Bergamo)

A Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, un cittadino ha scelto di abbandonare due divani da tre posti ciascuno a bordo strada, anziché provvedere al loro smaltimento nel rispetto delle normative ambientali. Questo gesto non solo ha violato le regole sul corretto smaltimento dei rifiuti ma ha anche innescato una risposta esemplare da parte delle autorità locali.

L’operazione della polizia locale

La polizia locale di Romano di Lombardia, dotata di uno spiccato senso dell’ironia e di una forte determinazione nel contrastare l’abbandono dei rifiuti, ha messo in atto un’operazione singolare. Utilizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a identificare il proprietario dei divani grazie al furgone utilizzato per il loro trasporto. Con l’ausilio di un mezzo della Geco, l’azienda incaricata della gestione dei rifiuti, i divani sono stati recuperati e riportati direttamente davanti all’abitazione del trasgressore.

Al ritorno dei divani al proprio legittimo proprietario, la polizia locale ha applicato una multa esemplare di 10.000 euro, sottolineando la gravità dell’infrazione commessa. L’azione è stata accompagnata dalla diffusione di un video che, sulle note de The lion sleeps tonight, non solo mostrava l’operazione in un’ottica quasi umoristica ma anche educativa, ricordando ai cittadini l’importanza del rispetto delle norme ambientali.

Il proprietario dei divani ha tentato di giustificare il suo comportamento sostenendo di averli lasciati temporaneamente in attesa di poterli ritirare successivamente. Tuttavia, questa spiegazione non ha attenuato la severità della risposta delle autorità, che rimangono ferme nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti.