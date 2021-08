Si dice che l’ordine esterno corrisponde a un ordine mentale. E allora, quando è il momento di pensare alla tua scrivania, fai in modo che dia l’idea di efficienza e funzionalità. Sicuramente avrà un effetto positivo sui tuoi clienti, e anche sui colleghi, che vedranno trasparire la tua professionalità anche dei dettagli.

E senza dubbio, sarà utile anche per, quando risparmierai tempo per trovare l’appunto che ti serve o l’evidenziatore prima del meeting. Basta cercare i giusti accessori per l’ufficio da tenere sempre sulla tua scrivania, per ogni evenienza.

1. Organizer

Se quello che cerchi è l’ordine, non puoi fare a meno di avere un organizer. Non serve solo per raggruppare tutto ciò di cui hai bisogno, dalle penne all cucitrice, ma anche a sapere cosa ti manca. Nulla di peggio, in un ufficio, che non trovare un post o una penna che scrva!

Gli organizer più moderni hanno scomparti anche per il cellulare e il caricabatterie. Tutto a portata di mano, e al proprio posto

2. Penne green

Avere la giusta attenzione per l’ambiente è un atto necessario, e sicuramente dimostrare la propria sensibilità anche sul lavoro va a vantaggio vostro e degli altri; chissà, potreste sempre ispirare qualcuno. Potete farlo con un gesto semplicissimo: tenendo a disposizione penne green, realizzate in carta o plastica riciclata, oppure in bambù o paglia di frumento.

3. Lampada da tavolo regolabile

Una buona illuminazione in ufficio è fondamentale per lavorare e per non affaticare gli occhi. Ma oggi e luci hanno anche un’altra funzione, sempre più diffusa: illuminare lo schermo del pc durante video chiamate o conferenze in streaming. Tenete una lampada regolabile sulla scrivania; potrete spostarla per avere la giusta illuminazione durante i diversi momenti della giornata, e in base alle occasioni d’uso in cui vi serve.

4. Mouse wireless

Oggi su quasi tutte le scrivanie ci sono pc portatili, che hanno il mouse integrato. Ma averne un altro esterno può sempre essere utile, per qualche lavoro di grafica o per preparare presentazioni. Procuratene uno wireless; tra caricatori , hard disk esterni e cuffie, ci sono fin troppi fili sul ripiano. Un mouse wireless puoi riporlo nel cassetto con un gesto, ed estrarlo solo quando ti serve.

5. Orologio da tavolo

E’ vero: l’ora c’è già sul computer, sul cellulare e sull’orologio da polso. Ma un orologio da tavolo può essere un oggetto di design, capace di impreziosire l’insieme. Prendine quindi uno che rispetti il tuo stile: moderno e lineare se hai un scrivania minimal ed efficiente, vintage e importante se il tuo ufficio è di stile classico.

Posizionalo in modo da poterlo vedere senza girare lo sguardo. Quando il computer è spento, potrai così tenere sott’occhio l’orario durante una riunione, senza dover tirare fuori il cellulare e vedere che controlli l’ora. Ti tornerà utile.