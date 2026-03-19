L'allarme del Codacons

Il taglio delle accise sui carburanti, atteso per oggi, non si è tradotto in un calo dei prezzi alla pompa. Al contrario, in diverse aree d’Italia benzina e gasolio risultano persino più cari rispetto al giorno precedente, con picchi che superano i 3,159 euro al litro. La situazione sta generando ovvia confusione tra consumatori e operatori.

Taglio annunciato ma non visibile

Secondo quanto segnalato dal Codacons, il provvedimento sulle accise non ha ancora prodotto effetti concreti.

I distributori continuano a vendere carburanti a prezzi invariati o addirittura in aumento. Questo avviene perché i gestori degli impianti non hanno ricevuto indicazioni operative dalle compagnie petrolifere.

Il meccanismo è rigido: i gestori sono vincolati ai listini dei fornitori e non possono modificare autonomamente i prezzi.

Il nodo delle compagnie petrolifere

La criticità principale riguarda la catena decisionale.

In assenza di comunicazioni ufficiali sulle nuove accise:

i prezzi restano quelli precedenti;

gli impianti non possono applicare riduzioni;

il taglio resta solo teorico.

Il risultato è una fase di stallo che blocca l’effetto del decreto.

Prezzi in aumento: i dati più recenti

Nel frattempo, i listini continuano a salire.

Il caso più eclatante riguarda l’autostrada A22 Brennero-Modena, dove:

il diesel “supreme” al servito ha raggiunto 3,159 euro al litro;

il prezzo self è arrivato a 2,849 euro al litro

Numeri che segnano nuovi record e aggravano il costo per gli automobilisti.

Consumatori e gestori penalizzati

La situazione colpisce due categorie: i consumatori, che non vedono alcun beneficio e i gestori, costretti a operare senza indicazioni chiare.

Il Codacons parla esplicitamente di “caos” e sottolinea l’incertezza che sta paralizzando il settore.

La richiesta di intervento immediato

L’associazione dei consumatori chiede un intervento urgente delle istituzioni.

Nel dettaglio:

chiarimenti immediati sull’applicazione del taglio;

indicazioni operative per gli operatori;

verifica dei prezzi alla pompa.

L’appello è rivolto al Ministero dell’Economia e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il problema strutturale: tempi e filiera

Il caso evidenzia un nodo più ampio.

Tra l’approvazione di un decreto e l’effettiva applicazione sul mercato esiste un tempo tecnico che può generare distorsioni.

In questa fase:

i prezzi reagiscono rapidamente ai rialzi;

le riduzioni arrivano con ritardo.

Una dinamica già osservata in passato nel settore dei carburanti.