Il taglio delle accise sui carburanti, atteso per oggi, non si è tradotto in un calo dei prezzi alla pompa. Al contrario, in diverse aree d’Italia benzina e gasolio risultano persino più cari rispetto al giorno precedente, con picchi che superano i 3,159 euro al litro. La situazione sta generando ovvia confusione tra consumatori e operatori.
Taglio annunciato ma non visibile
Secondo quanto segnalato dal Codacons, il provvedimento sulle accise non ha ancora prodotto effetti concreti.
I distributori continuano a vendere carburanti a prezzi invariati o addirittura in aumento. Questo avviene perché i gestori degli impianti non hanno ricevuto indicazioni operative dalle compagnie petrolifere.
Il meccanismo è rigido: i gestori sono vincolati ai listini dei fornitori e non possono modificare autonomamente i prezzi.
Il nodo delle compagnie petrolifere
La criticità principale riguarda la catena decisionale.
In assenza di comunicazioni ufficiali sulle nuove accise:
- i prezzi restano quelli precedenti;
- gli impianti non possono applicare riduzioni;
- il taglio resta solo teorico.
Il risultato è una fase di stallo che blocca l’effetto del decreto.
Prezzi in aumento: i dati più recenti
Nel frattempo, i listini continuano a salire.
Il caso più eclatante riguarda l’autostrada A22 Brennero-Modena, dove:
- il diesel “supreme” al servito ha raggiunto 3,159 euro al litro;
- il prezzo self è arrivato a 2,849 euro al litro
Numeri che segnano nuovi record e aggravano il costo per gli automobilisti.
Consumatori e gestori penalizzati
La situazione colpisce due categorie: i consumatori, che non vedono alcun beneficio e i gestori, costretti a operare senza indicazioni chiare.
Il Codacons parla esplicitamente di “caos” e sottolinea l’incertezza che sta paralizzando il settore.
La richiesta di intervento immediato
L’associazione dei consumatori chiede un intervento urgente delle istituzioni.
Nel dettaglio:
- chiarimenti immediati sull’applicazione del taglio;
- indicazioni operative per gli operatori;
- verifica dei prezzi alla pompa.
L’appello è rivolto al Ministero dell’Economia e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Il problema strutturale: tempi e filiera
Il caso evidenzia un nodo più ampio.
Tra l’approvazione di un decreto e l’effettiva applicazione sul mercato esiste un tempo tecnico che può generare distorsioni.
In questa fase:
- i prezzi reagiscono rapidamente ai rialzi;
- le riduzioni arrivano con ritardo.
Una dinamica già osservata in passato nel settore dei carburanti.
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