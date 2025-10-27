Fiorenzuola d’Arda (Piacenza)

Fiorenzuola, accoltellato per gelosia: Alessandro Mason in fin di vita. L’aggressore si toglie la vita dandosi fuoco.

Una tragedia dai contorni ancora inquieti ha scosso la tranquilla cittadina di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Nella giornata di domenica 26 ottobre, un uomo di 32 anni, Alessandro Mason, è stato aggredito a coltellate in pieno giorno, mentre si trovava su una panchina. Colpito almeno dieci volte all’addome e al collo, è stato soccorso in condizioni disperate.

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, il presunto aggressore sarebbe Mikhailo Drodyshevskyi, 37 anni, cittadino ucraino, ex compagno dell’attuale fidanzata della vittima. Dopo l’attacco, l’uomo si sarebbe allontanato in auto per poi togliersi la vita, dando fuoco alla vettura con sé all’interno.

Accoltellato su una panchina: le condizioni sono gravissime

Tutto è accaduto intorno alle 17 di domenica, in via Lungo Arda, a pochi passi dal centro di Fiorenzuola. Mason era seduto su una panchina quando è stato raggiunto da un uomo che, senza esitazioni, ha sferrato una serie di fendenti al collo e all’addome. La violenza dell’aggressione è stata tale da lasciare la vittima in una pozza di sangue.

Alcuni passanti avrebbero sentito urla provenire dalla strada e notato un’auto allontanarsi a gran velocità. È stato il personale del 118 e della Pubblica Assistenza Valdarda a prestare i primi soccorsi. Vista la gravità delle ferite, i sanitari hanno effettuato una trasfusione sul posto, prima di trasferire d’urgenza il giovane con l’eliambulanza all’Ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato in Rianimazione.

A distanza di 24 ore, le sue condizioni restano critiche. Mason è in coma, non è cosciente e la prognosi è riservata. I medici lo stanno sottoponendo a interventi chirurgici complessi nel tentativo di salvargli la vita.

Un movente legato alla gelosia

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’ipotesi più accreditata dagli investigatori è quella di un delitto passionale. Il 37enne sospettato dell’aggressione era l’ex compagno dell’attuale fidanzata di Mason, una donna originaria dell’Est Europa che sarebbe arrivata sul luogo dell’aggressione pochi minuti dopo i fatti.

La dinamica suggerisce un atto premeditato, mosso da un profondo risentimento personale. Una gelosia esplosiva, sfociata in un gesto estremo e brutale.

La fuga e il suicidio in auto

Dopo l’aggressione, l’uomo si è dato alla fuga a bordo di un’automobile. L’allerta è scattata immediatamente. I carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola si sono messi sulle sue tracce, battendo le strade che collegano il comune con le zone limitrofe.

Dopo circa due ore di ricerche, l’auto è stata individuata in una zona isolata, in località Biraga, lungo la provinciale che porta a Castell’Arquato. Quando i militari sono arrivati, il veicolo era completamente avvolto dalle fiamme. All’interno, i resti carbonizzati di un corpo umano.

I primi accertamenti portano a ritenere che si tratti proprio di Mikhailo Drodyshevskyi, il 37enne sospettato dell’accoltellamento. La sua identità dovrà essere confermata ufficialmente tramite autopsia e analisi forensi, previste nei prossimi giorni.

Chi è Alessandro Mason: dubbi e verifiche in corso

Tra gli elementi da chiarire c’è anche l’identità completa della vittima. Nelle primissime fasi dei soccorsi, Alessandro Mason avrebbe dichiarato di essere un pilota dell’Aeronautica militare, in servizio presso una base in Veneto. Tuttavia, questo dettaglio non ha trovato conferme: secondo quanto riferito dalle autorità, il corpo militare ha smentito l’appartenenza di Mason all’Aeronautica. L’uomo risulta ufficialmente residente nella provincia di Como, ma la sua reale attività professionale è ancora oggetto di accertamenti.

FAQ