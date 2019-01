Denunciato dai carabinieri

Il ladro del supermercato era l’addetto alla vigilanza. E’ quanto hanno scoperto i responsabili di un grande discount che hanno segnalato i furti ai carabinieri.

Da un po’ di tempo i conti nel supermercato non tornavano. Così sono scattati i controlli: un palermitano di 30 anni, incensurato, che lavorava come addetto alla vigilanza all’Esselunga di viale del Lavoro a Verona è stato denunciato con l’accusa di “furto aggravato continuato”.

In azione i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona.

Dopo i sospetti, visto che quel supermercato registrava introiti differenti rispetto a ciò che veniva venduto, si sono così intensificati i controlli degli uomini dell’Arma, che avrebbero permesso di appurare come da giorni, all’orario di chiusura del negozio, il palermitano si 30 anni portasse via vari prodotti, senza passare per le casse.

Il trentenne è stato accusato di aver rubato più merce, di vario genere, dallo stesso punto vendita, così è stato deferito in stato di libertà, nella serata di lunedì.