Addio a Stan Lee. E’ morto a 95 anni al Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles dove era stato ricoverato d’urgenza poche ore prima a causa delle complicazioni seguenti una polmonite.

Editore e direttore dei fumetti Marvel Comics, Lee era diventato lui stesso un supereroe per i fan, avendo contribuito a creare personaggi iconici come Spider-Man, X-Men, Thor, Iron Man, Black Panther, gli Avengers e i Fantastici Quattro.

Il ‘papà’ deio supereroi come veniva definito è anche apparso come comparsa in ciascuno dei film che sono stati realizzati sui sui personaggi negli ultimi decenni. La firma di Lee c’è sempre in ogni sceneggiatura ed è sancita anche daquella presenza fisica in una scena di ciascun film.

Da solo e in collaborazione con artisti come Jack Kirby – i loro primi super-eroi in coppia furono i Fantastici Quattro apparsi nel 1961 – Steve Ditko e altri, Lee aveva catapultato la Marvel da una piccola impresa alla “number one” del mondo e successivamente un gigante dei multimedia. Nel 2009 la Disney aveva comprato per 4 miliardi Marvel Entertainment: un ottimo affare dal momento che quasi tutti i film di super-eroi primi ai box office mondiali hanno al centro personaggi Marvel. In testa The Avengers con 1,52 miliardi nel 2012. Lee aveva la consapevolezza del suo ruolo nel mondo dello spettacolo e questo negli ultimi anni lo aveva portato ad avviare cause per danni in diverse occasioni eper miliardi. ma queste beghe ai fan dei supereroi Marvel non sono mai interessate