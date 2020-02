Aveva 80 anni

Addio ad Augusto Reina, patron del Disaronno e dell’Illva Saronno. L’imprenditore, nato nel 1940, si è spento nella serata di ieri, mercoledì 19 febbraio.

Ceo dell’Illva Spa, colosso del beverage italiano che produce e commercializza l‘Amaretto Disaronno, Reina ha portato il brand fuori dall’Italia, rendendolo famosissimo nel resto del mondo.

Nel corso degli anni, inoltre, Reina ha acquistato anche Rabarbaro Zucca, Marsala Florio e vini Corvo e Duca di Salaparuta. Appassionato di sport, dal 1990 era entrato a far parte del consiglio della Caronnese calcio (oggi in serie D), per poi assumerne la presidenza dal 2003. Reina era anche un appassionato di arte moderna: possedeva una collezione di cui parlava spesso con entusiasmo. Reina lascia la moglie Luciana, una figlia e i nipoti.

L’ILLVA Saronni, che ha come sede centrale Saronno, è stata fondata nel 1947 da Domenico Reina e, stando ai dati del 2017, ha un fatturato di oltre 120milioni di euro all’anno e 175 dipendenti. L’azienda, inoltre, non si occupa solo di bevande alcoliche ma anche di produrre semilavorati per gelati e alcuni prodotti da forno.