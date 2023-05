Nelle sue vene scorreva sangue siciliano

È scomparsa, a soli 35 anni, la talentuosa ballerina Maria Miceli, dopo una lunga malattia.

Nata a Milano da padre beneventano e madre siciliana, Maria si era trasferita da tempo a Manerbio, un piccolo paese in provincia di Brescia, dove si sono tenuti i suoi funerali, circondati dall’affetto di familiari, amici e colleghi.

Maria Miceli, figlia di Annarita e Raffaele, con cinque fratelli (Teresa, Alelign, Maddalena, Selam e Andualem) ha lavorato in numerosi programmi televisivi per importanti reti come Rai, Mediaset e Sky. La sua abilità nel ballo l’ha portata ad esibirsi in prestigiosi eventi di moda e a essere la protagonista del video musicale “Grande Amore” del gruppo Il Volo. Oltre alla danza, ha dimostrato anche le sue doti come attrice nella popolare serie televisiva “Camera Cafè“.

Nonostante il successo nella sua carriera artistica, Maria non ha mai trascurato gli studi. Dopo essersi diplomata in danza classica e contemporanea, ha intrapreso la strada della coreografia e della direzione artistica. Ma la sua sete di conoscenza l’ha portata anche a laurearsi in lettere antiche e in archeologia, alimentando così la sua passione per la cultura mediorientale.

L’ultimo post sui social

Nell’ultimo post pubblicato su Instagram e Facebook, la ballerina ha condiviso una frase che ha toccato profondamente i suoi seguaci: “Love is the bridge between you and everything”, che significa “L’amore è il ponte tra te e tutto”. Queste parole sono tratte dalle poesie di Jalal ad-din Rumi, noto semplicemente come Rumi, considerato il più grande poeta mistico persiano.

