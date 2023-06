Le esequie al Duomo di Milano

Papa Francesco ha inviato un telegramma alla figlia di Silvio Berlusconi, Marina, consegnato dal cardinale segretario Pietro Parolin.

Si legge: “Papa Francesco, informato del decesso dell’amato padre, senatore Silvio Berlusconi, desidera porgere a lei e ai familiari la sua vicinanza, assicurando sentita partecipazione al lutto per la perdita di un protagonista della vita politica italiana, che ha ricoperto pubbliche responsabilità con tempra energica. Sua santità invoca dal signore la pace eterna per lui e la consolazione del cuore per quanti ne piangono la dipartita. Mi unisco al cordoglio con un fervido ricordo nella preghiera”.

I funerali

I funerali di Silvio Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni, saranno celebrati mercoledì alle ore 15 in Duomo dall’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini. Lo ha ufficializzato la Diocesi ambrosiana. Ci sarà anche il Capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Le esequie di Stato, lo ricordiamo, spettano ai Presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica.

Si è appreso anche che il Comune di Arcore proclamerà il lutto cittadino. A dirlo il vicesindaco Lorenzo Belotti, presente davanti a Villa San Martino: “Stiamo aspettando informazioni ufficiali sulla data della cerimonia funebre e nello stesso giorno istituiremo la giornata di lutto cittadino”.