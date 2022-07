Il ricordo del suo primo marito e del figlio Eric

Ivana Trump, la prima moglie dell’ex presidente degli Stati Uniti D’America Donald Trump, è morta all’età di 73 anni. Lo ha confermato la famiglia tramite una nota pubblica.

In una dichiarazione pubblicata su Truth Social, Donald Trump ha scritto: “Sono molto rattristato nell’informare tutti quelli che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa a New York. Era una donna meravigliosa, bella e formidabile, che ha condotto una vita straordinaria e fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come noi tutti di lei. Riposa in pace, Ivana!”.

Nata a Gottwaldov, nell’attuale Repubblica Ceca, Ivana Marie Zelníčková ha divorziato da Donald Trump nel 1999. Stando ai media americani, Ivana Trump è morta per un attacco cardiaco nella sua casa di New York, poco dopo l’ora di pranzo. La polizia si è recata alla residenza dopo una telefonata al 911, il numero delle emergenze degli USA.

Uno dei figli di Ivana, Eric, su Instagram ha scritto: “Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e amica, È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo Paese. Ha insegnato ai suoi figli grinta e tenacia, compassione e determinazione”.

Ivana, infatti, si trasferì in Canada negli anni 70 e lavorò come istruttrice di sci prima di cominciare la carriera di modella. Nel 1976 l’incontro con Donald Trump. Dopo di lui, nel 1995, Ivana sposò l’uomo d’affari italiano Riccardo Mazzucchelli ma il matrimonio fallì dopo due anni.

Poi la storia d’amore con il conte Roffredo Gaetani, titolare della concessionaria Ferrari a Lond Island, morto in un incidente stradale nel 2005. Tra il 2008 e il 2009, l’ultimo matrimonio con l’attore e modello Rossano Rubicondi, scomparso il 29 ottobre 2021: le nozze da 3 milioni di dollari con 400 invitati furono ospitate da Donald Trump nella tenuta di Mar-a-Lago e la figlia Ivanka Trump fu la sua damigella d’onore.