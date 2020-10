Le parole del comico pugliese su Facebook

«Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno». Così Checco Zalone su Facebook, condividendo lo spot che il regista e attore pugliese ha girato insieme a Mirko Toller nel 2016 per sostenere laa raccolta fondi in favore dell’associazione nazionale Famiglie SMA (Atrofia Muscolare Spinale).

Mirko Toller, 16 anni, originario di Segonzano (Trento) è morto circondato dall’affetto dei suoi genitori, Stella e Fabio, e delle due sorelle. Mirko soffriva di SMA, una patologia neuromuscolare caratterizzata dalla progressiva morte dei motoneuroni, le cellule nervose del midollo spinale che impartiscono ai muscoli il comando di movimento.

IL RICORDO DELL’ASSOCIAZONE FAMIGLIE SMA

Su Facebook, sul gruppo Mirko Toller Official Fan Club, l’associazione Famiglie SMA ha scritto: «Ci sono notizie che non vorremmo mai ricevere. Ci sono dolori che conosciamo troppo bene e che non vorremmo mai più provare, soprattutto non vorremmo che nessuna famiglia provasse più. Il nostro meraviglioso Mirko non è più con noi. Sono ore di grande dolore per tutti noi. Il nostro abbraccio e pensiero va alla sua famiglia. Ciao Mirko, il tuo sorriso ci illuminerà per sempre. Noi non smetteremo di sorridere e lottare».

La presidente delle Famiglia SMA, Daniela Lauro, ha scritto: «Ciao Mirko, il tuo sorriso ci illuminerà per sempre. Noi non smetteremo di sorridere e di lottare».

LO SPOT CON CHECCO ZALONE

Lo spot con Checco Zalone, condiviso sui social media e su YouTube, ha raccolto milioni di visualizzazioni:

Mirko Toller aveva un sogno: costruire un luna park per tutti, anche per le persone che, come lui, sono costretti a stare su una carrozzina.