Si è spenta, all’età di 83 anni, Rosa Serrapiglia, la vedova di Mario Merola, il re della sceneggiata napoletana, scomparso nel 2006 a 72 anni per un attacco cardiaco.

La notizia è stata data sui social da Francesco, il figlio: “Mamma’ mo va abbraccia a papà, siete nel mio cuore per l’eternità”.

Solo pochi giorni fa, come riportato da IlMattino.it, lo stesso Francesco aveva rassicurato i follower sulle condizioni di salute della madre: Buongiorno amici, da giorni sto ricevendo l’affetto e messaggi da tutti voi per mia madre grazie a tutti, ora posso dirvelo va molto meglio ringrazio Dio, mio padre e tutti i medici. Spero presto di fare un video messaggio con lei per voi. Cara mamma sei forte, mi hai sbalordito, torna sta casa aspetta a te”.

La donnna, infatti, nei giorni scorsi, era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Mario Merola e Rosa Serrapiglia si sposarono nel 1964 e dalla loro unione sono nati Michele, Roberto, Loredana e Francesco.

