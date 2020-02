Protagonista anche di un film Disney

È morta Nikita Pearl Waligwa, giovane attrice ugandese di 15 anni, che ha recitato anche nel film Disney Queen of Katwe.

Alla piccola era stato diagnosticato un cancro al cervello.

Il film del 2016 si basa sulla vera storia di Phiona Mutesi, che cominciò a giocare a scacchi all’età di nove anni, nonostante non fosse mai andata a scuola, gareggiando in molti tornei internazionali. Nel cast Lupita Nyong’o nei panni della madre e David Oyelowo nel ruolo dell’insegnante di scacchi.

Waligwa ha interpretato il ruolo di Gloria, un’amica di Phiona che le spiega le regole degli scacchi.

Il cancro è stato diagnosticato all’adolecente nel 2016 e la regista del film, Mira Nair, ha raccontato di avere mobilitato molte persone per aiutare a finanziare le sue cure in India perché in Uganda non ci sono le attrezzature sanitarie necessarie. Il via libera al trattamento e al trasferimento è stato dato nel 2017 ma l’anno scorso, purtroppo, è comparso un altro cancro che ha portato Nikita alla morte.