Aereo di linea si schianta tra le case: a bordo oltre 100 persone (VIDEO)

22/05/2020

Disastro aereo in Pakistan. Un aereo di linea con a bordo 99 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio, è precipitato poco prima dell’atterraggio all’aeroporto di Karachi e si è schiantato tra le case. Il velivolo proveniva da Lahore. Secondo alcune fonti locali, citate da altri media, si tratta di un Airbus A-320 della compagnia aerea PIA (Pakistan International Airlines). L’aereo è precipitato su un quartiere residenziale di Karachi. Lo ha reso noto l’autorità dell’aviazione del Pakistan. Sul posto sono giunte le forze di intervento rapido dell’esercito ed elementi paramilitari. L’AD della compagnia aerea, Arshad Malik, ha parlato di «guasto tecnico» a bordo dell’aereo, riferendo le ultime parole dette dal pilota alla torre di controllo poco prima dello schianto. «Al pilota è stato detto che entrambe le piste erano pronte per l’atterraggio. Tuttavia, il pilota ha deciso di fare un go-around. Perché lo ha fatto e per quale ragione tecnica, lo scopriremo». Il ministro pakistano dell’Aviazione, Ghulam Sarwar Khan, ha ordinato alla Commissione di indagine sugli incidenti aerei di aprire un’«inchiesta immediata» per accertare le cause dello schianto. Secondo Abdullah Hafeez, il portavoce della Pakistan International Airlines, la compagnia di bandiera pakistana a cui apparteneva l’aereo precipitato, «dire qualsiasi cosa in questo momento sarebbe prematuro. Il nostro equipaggio è addestrato a gestire gli atterraggi di emergenza. Tutte le mie preghiere sono con le famiglie. Continueremo a fornire informazioni in modo trasparente». Non si sa al momento se l’aereo, precipitando tra le case, abbia causato vittime a terra. Le prime immagini pubblicate su YouTube:

