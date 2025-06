Era diretto a Londra

Un Boeing 787 Dreamliner di Air India, il volo AI171 diretto a Londra Gatwick, si è schiantato pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto internazionale Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. A bordo c’erano 242 passeggeri, secondo quanto riportato dalla polizia locale e confermato da fonti ufficiali.

L’incidente, avvenuto nella zona residenziale di Meghani Nagar, ha generato una densa nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Cosa sappiamo

Il volo AI171, operato da un Boeing 787-8 Dreamliner con numero di registrazione VT-ANB, era decollato alle 09:50 ora locale, con un ritardo previsto di circa 28 minuti rispetto all’orario iniziale delle 13:10 IST. Secondo i dati di Flightradar24, l’ultimo segnale del velivolo è stato ricevuto alle 08:08:51 UTC, pochi secondi dopo il decollo, indicando un problema immediato dopo il sollevamento da terra. L’aereo è precipitato a pochi metri dall’aeroporto, in un’area densamente popolata di Meghani Nagar.

Risposta immediata delle autorità

Le squadre di emergenza, incluse pompieri e ambulanze, sono accorse sul posto, mentre le autorità hanno chiuso tutte le strade di accesso all’area per facilitare le operazioni di soccorso e indagine. La polizia locale ha confermato che il velivolo trasportava 242 passeggeri, anche se non sono ancora stati forniti dettagli ufficiali sul numero di membri dell’equipaggio o sulle vittime. Secondo alcune fonti non confermate, tra i passeggeri ci sarebbe anche l’ex capo del governo del Gujarat, Vijay Rupani.

Dichiarazioni ufficiali di Air India

Air India ha rilasciato una dichiarazione ufficiale tramite il proprio account X: “Il volo AI171, operato sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025. Stiamo attualmente verificando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti il ​​prima possibile su http://airindia.com e sul nostro account X.”. La compagnia ha promesso aggiornamenti tempestivi mentre continua a raccogliere informazioni sull’accaduto.

