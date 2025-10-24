L’appello è stato lanciato su GoFundMe dai genitori

Una raccolta fondi per garantire una cura speciale in Messico a un bimbo di otto anni.

L’appello è stato lanciato su GoFundMe dai genitori, Marcello e Yuliya Moretti: “Siamo una famiglia di Genova con due gemelli nati prematuri. Uno di loro, Fiodor, ha la forma più grave di paralisi cerebrale infantile (GMFCS V)”.

“Fiodor – raccontano – non riesce a sedersi da solo, non parla ed è ipovedente. Non sa usare le manine neanche per giocare. Ha una lesione cerebrale molto estesa. Eppure è un bimbo sorridente, pieno di vita, capace di conquistare tutti con il suo sguardo e le sue risate”.

“Ogni giorno – proseguono -lavoriamo con lui, facciamo riabilitazione in casa, inventiamo mille modi per stimolarlo. Ma le possibilità del cervello danneggiato così gravemente hanno un limite”.

“A Monterrey, in Messico, nel centro medico Neurocytonix – spiegano – esiste una terapia sperimentale rivoluzionaria, basata su speciali campi elettromagnetici, che si chiama Cytotron. Il trattamento dura 28 giorni (più 4 giorni per esami pre e post terapia) e stimola la formazione di nuove connessioni neuronali”.

La clinica ha già accettato il caso di Fiodor, che dovrebbe partire con la famiglia a gennaio.

“Il costo complessivo – aggiungono i genitori – è di circa 65mila euro e comprende la terapia, il viaggio e la permanenza della nostra famiglia in Messico, la riabilitazione fisica e cognitiva per i sei mesi successivi”.

Marcello e Yuliya hanno creato, insieme a degli amici, l’associazione “Speciale Come Tutti APS” per aiutare i bimbi con disabilità gravissima come Fiodor. Il beneficiario della raccolta fondi è l’associazione, che gestirà i soldi per questo viaggio di speranza e si impegna affinché questo progetto possa realizzarsi per altri bambini con disabilità gravissima che il centro Neurocytonix ritiene adeguato.

Finora sono arrivate quasi 180 donazioni. Si può contribuire tramite questo link.