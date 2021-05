Non vi è dubbio che Bitcoin sia divenuta la più famosa criptovaluta. Altrettanto vero è che Bitcoin è, praticamente, impossibile da falsificare e questo proprio grazie alla tecnologia blockchain che è di base. Eppure, nonostante i suoi vantaggi, per qualcuno il Bitcoin funziona bene come custode del valore.

Il pensiero alla base di questo ragionamento è, molto probabilmente, legato al fatto che Bitcoin è così straordinario proprio così perché il suo tasso è aumentato così tanto. Ma dal punto di vista monetario, questo vantaggio, è quasi altrettanto negativo dato che, parimente, il suo valore può scendere. Entrambe le opzioni, per i detrattori, rendono molto difficile utilizzare il Bitcoin per accordi di pagamento per un bene o un servizio in futuro.

Affinché il Bitcoin possa qualificarsi come valuta reale, in sostanza, il valore deve diventare più stabile. In ogni caso, è evidente come vi sia un numero crescente di offerte, principalmente online, che accettano Bitcoin come pagamento. Oltre a ciò, oggi come oggi, vi è un altrettanto cresciuto numero di persone che vogliono usare i Bitcoin per fare trading. La stragrande maggioranza, dunque, vede i Bitcoin come un investimento che possiedono nella speranza che aumenti di valore.

Nel caso del Bitcoin, la fiducia deriva dall’algoritmo matematico che limita l’offerta a un massimo di 21 milioni di pezzi. Al contrario, la fiducia nella carta moneta ordinaria si basa sul fatto che confidiamo che gli Stati e le banche centrali scelgano di non aumentare la quantità di denaro così tanto che il valore monetario venga ad essere eroso.

Purtroppo, nel corso della Storia, vi sono innumerevoli esempi di come questa fiducia sia stata abusata e di come politiche economiche irresponsabili abbiano sbriciolato il valore monetario al punto che i risparmiatori hanno perso tutto. La Germania negli anni Venti, l’Argentina negli Anni Ottanta e lo Zimbabwe negli anni 2000, sono solo alcuni esempi. L’estrazione dell’oro richiede energia sotto forma di estrazione fisica, mentre è necessaria una potenza di calcolo per estrarre Bitcoin.

Il valore di una moneta d'oro è dato dall'oro in cui consiste la moneta. Allo stesso modo, il valore di un Bitcoin è legato alla chiave di codice della moneta. In questo senso, il Bitcoin, come l'oro, è una valuta di base.

Un altro problema fondamentale quando si tratta di utilizzare Bitcoin per l’acquisto di beni, è che la rete Bitcoin non è in grado di effettuare più di 7 transazioni al secondo. Questo avviene perché la capacità di archiviazione in ogni blocco oggi è limitata a 1 Mb. In confronto, il servizio di pagamento PayPal prevede 115 transazioni al secondo e il sistema di pagamento di Visa gestisce sotto alta pressione senza problemi 4000 transazioni al secondo.

Tecnicamente, non esiste nulla che impedisca di aumentare le dimensioni del blocco di Bitcoin per ospitare più transazioni in ogni blocco, ma si è rivelato difficile ottenere un numero sufficiente di minatori che, insieme, controllano la rete per concordare come farlo.

Aspetto positivo dei Bitcoin è dato dal fatto che il mining è il metodo che la maggior parte delle criptovalute utilizza per mantenere la sicurezza della blockchain. Il processo di mining stesso è complesso, ma in breve, nuovi Bitcoin vengono estratti da computer con ipotesi casuali che cercano di trovare la soluzione a un complesso problema crittografico necessario per verificare e aggiungere un nuovo blocco di transazioni alla blockchain Bitcoin.

Il computer che per primo riesce a trovare la soluzione a un nuovo blocco viene premiato con una serie di nuovi Bitcoin presi dagli oltre 4 milioni che non vengono ancora estratti. Inizialmente, ogni nuovo blocco conteneva 50 Bitcoin, nel 2012 il numero è stato dimezzato a 25 e dal 2016 ogni detenzione detiene 12,5 Bitcoin. Il tasso continuerà a dimezzarsi ogni quattro anni. Già in 10 anni, il 99% di tutti i Bitcoin risulterebbe essere stato prodotto, anche se ci vogliono altri 100 anni prima che l’ultimo Bitcoin sia estratto. Oltre alla ricompensa sotto forma di nuovi Bitcoin, in conclusione, il minatore riceve anche le commissioni di transazione addebitate dagli utenti che hanno effettuato le transazioni incluse nel blocco.