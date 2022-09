Era ricoverato al San Bartolo di Vicenza

Alex Zanardi è tornato a casa dopo un lungo ricovero all’ospedale di Vicenza.

L’ex pilota di Formula 1 era stato costretto a ricorrere alla struttura ospedaliera 76 giorni fa dopo l’incendio che ha coinvolto i pannelli fotovoltaici della sua villa, compromettendo i macchinari che gli servono per l’assistenza in casa.

Si è trattato del secondo ricovero dopo quello del 19 giugno 2020 a causa dello scontro con un camion durante una staffetta di beneficenza, sulla strada tra Pienza e San Quirico d’Orcia, in Toscana, in cui Zanardi riportò ferite gravissime.

Giannettone Bertagnoni, primario dell’ospedale vicentino, come riportato da Il Giornale di Vicenza, ha spiegato che nel periodo in cui è stato ricoverato “medici e personale hanno stabilizzato le sue condizioni cliniche e il San Bortolo, anche per il futuro, resterà il suo punto di riferimento medico. In questi mesi il nostro principale obiettivo è stato di stabilizzare le condizioni cliniche generali di Zanardi. Ma, contestualmente, abbiamo proseguito il programma riabilitativo seguito durante il primo periodo di degenza”.