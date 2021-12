Passerà il Natale con i suoi familiari

Alex Zanardi passerà il Natale a casa, con i suoi familiari. Così Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paraolimpico, in apertura della cerimonia di consegna dei Collari d’Oro, all’Auditorium Parco della Musica a Roma.

“Una notizia meravigliosa per il nostro mondo”, è il primo commento del presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò. “Una notizia splendida in una giornata che oggi incorona gli atleti che hanno reso grande la nostra Italia”, ha dichiarato la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali.

Daniela Zanardi, la moglie, ha raccontato al sito della BMW: “Alex ha potuto lasciare l’ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto”.

Zanardi, 55 anni, ha lasciato l’ospedale dove era ricoverato da un anno e mezzo dopo un terribile schianto contro un camion mentre era in handbike. Ora continuerà la riabilitazione a casa.

L’incidente

Il drammatico incidente è avvenuto il 19 giugno 2020, durante una staffetta di beneficenza, sulla Statale 146 a Pienza, in Toscana, perdendo il controllo del mezzo e scontrandosi con un camion.

Sottoposto a un intervento neurochirurgico e maxillo-facciale al policlinico le Scotte di Siena, è rimasto in gravi condizioni in terapia intensiva e con prognosi riservata. Dopo circa un mese di coma farmacologico e ulteriori tre operazioni, a fine luglio è stato trasferito dapprima in un centro specializzato di Lecco e, a seguito di alcune complicazioni, in terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele di Milano.

A novembre dello stesso anno, dopo aver raggiunto una “condizione fisica e neurologica di generale stabilità”, Zanarfi viene trasferito all’Azienda ospedaliera di Padova e qui, nel gennaio 2021, ha riacquistto la coscienza. Ora finalmente il ritorno a casa per Natale.