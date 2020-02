Un vero e proprio gioiellino per gli amanti dei SUV compatti

L’Alfa Romeo Stelvio è un vero e proprio gioiellino per gli amanti dei SUV compatti e si conferma un’ottima vettura, che però in diverse occasioni ha riservato qualche piccola sorpresa non troppo gradita agli automobilisti. Forse si tratta di eccezioni o forse no, ma quel che è certo è che conviene chiedersi se davvero valga la pena investire 50.000 euro o più per questo SUV di casa Alfa Romeo. Sono diverse le persone che se pongono questa domanda ed è in fondo comprensibile: la Stelvio non ha un costo proprio irrisorio ed acquistarla nuova in concessionaria può rivelarsi impegnativo. Meglio dunque avere le idee chiare e capire se effettivamente non ci siano alternative per averla a costi più accessibili.

Acquistare la Stelvio nuova: ne vale la pena?

Acquistare l’Alfa Romeo Stelvio nuova di zecca presso una concessionaria può essere una buona idea, ma solo se il vostro budget è davvero ampio. Questo SUV infatti non ha un costo che possiamo considerare abbordabile e tutto sommato, considerati design, prestazioni e materiali, forse il suo prezzo di listino è anche superiore alla media. Spendere più di 50.000 euro per questa vettura potrebbe dunque non rivelarsi proprio un’occasione, anche perché bisogna sempre ricordare che le auto nuove si svalutano velocemente.

Il noleggio a lungo termine: un’alternativa da considerare

Una validissima alternativa all’acquisto di quest’auto, che merita di essere presa in considerazione, è la formula del noleggio lungo termine Alfa Romeo Stelvio. Si tratta di un’opzione che sempre più persone hanno scelto negli ultimi anni e che a ben vedere offre una serie di vantaggi non da poco. Con il noleggio a lungo termine infatti non bisogna anticipare alcuna cifra e si può avere l’auto che si desidera semplicemente pagando un canone mensile fisso. Questo comprende anche assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, cambio gomme, assistenza stradale ed auto sostitutiva in caso di necessità. In sostanza quindi, noleggiando una Stelvio a lungo termine si può sapere esattamente quello che si spenderà per l’auto, senza sorprese o spese extra non preventivate. Gli unici costi che rimangono esclusi dal canone sono quelli relativi al carburante.

Si tratta perciò di un’alternativa che merita di essere presa in considerazione, soprattutto se si intende acquistare un’auto come l’Alfa Romeo Stelvio. Tra assicurazione, cambio gomme e via dicendo infatti si rischiano di spendere molti più soldi di quello che si era preventivato inizialmente.

La Stelvio usata: conviene?

Un’altra alternativa da prendere in considerazione è quella di rivolgersi al mercato dell’usato, perché l’Alfa Romeo Stelvio ha un motore che è in grado di macinare moltissimi km senza dare alcun segno di cedimento. In sostanza, la si può acquistare anche con 150.000 km alle spalle se si trova una buona offerta ed è difficile che prima dei 300.000 km ci abbandoni. Certo è che scegliere un usato è sempre un grandissimo rischio, perché gli aspetti da valutare sono moltissimi e le sorprese sono sempre dietro l’angolo purtroppo. Sicuramente conviene affidarsi ad una concessionaria ed evitare i privati, ma in tal caso è difficile trovare delle vere e proprie occasioni.