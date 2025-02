Dramma ad Alghero

Una bambina di 8 anni, residente a Villanova Monteleone, ha perso la vita nella serata di ieri presso l’ospedale civile di Alghero a seguito di complicazioni insorte dopo un intervento alle tonsille.

L’operazione, eseguita nel reparto di Otorinolaringoiatria giovedì scorso, inizialmente non aveva destato alcuna preoccupazione. Tuttavia, nelle ultime ore, le condizioni della piccola si sono aggravate in modo improvviso, lasciando i medici e i familiari impotenti di fronte alla tragedia.

Il peggioramento improvviso e il drammatico epilogo

Secondo le prime ricostruzioni, il decorso post-operatorio della bambina sembrava regolare fino a quando, nella giornata di ieri, si sarebbero manifestate complicanze gravi, probabilmente a causa di una emorragia interna. Nonostante i tentativi disperati del personale sanitario, la situazione sarebbe precipitata rapidamente e la piccola sarebbe spirata in serata.

L’indagine della Procura: si cercano responsabilità

A seguito del tragico evento, la Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle cause del decesso e accertare eventuali responsabilità mediche. Gli inquirenti stanno raccogliendo la documentazione clinica e potrebbero disporre un’autopsia per stabilire con precisione cosa abbia provocato il rapido peggioramento della bambina. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte della direzione sanitaria dell’ospedale.

Interventi alle tonsille: una procedura generalmente sicura

L’intervento di tonsillectomia è considerato una procedura di routine, eseguita ogni anno su migliaia di bambini per risolvere problemi di infezioni ricorrenti o difficoltà respiratorie. Sebbene raramente, possono insorgere complicanze post-operatorie come emorragie, infezioni o problemi respiratori. In casi estremi, queste complicazioni possono avere conseguenze fatali, rendendo fondamentali un’attenta sorveglianza post-operatoria e un intervento tempestivo in caso di anomalie.