Le ultime dal conflitto

In tutta l’Ucraina à scattato l’allarme aereo. Come riportato dal gruppo di monitoraggio bielorusso Gayun, si sono alzati in volo Mig-31K ‘Kinzhaliv’, così come l’aereo di tracciamento radar a lungo raggio Il-76 A-50 ‘Serhiy Atayants’. Entrambi gli aerei sono decollati dall’aeroporto bielorusso di Machulyshchi.

A proposito di attacchi, il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko, ripreso dalla CNN, ha affermato: “Penso che Capodanno sia una delle date in cui cercheranno di causare il massimo danno al sistema energetico”. Halushchenko ha anche detto che l’Ucraina sta cercando di utilizzare il tempo tra gli attacchi russi per ridurre il deficit energetico, aumentando la produzione e la trasmissione di elettricità.

Ed Antony Blinken, segretario di Stato americano, su Twitter ha scritto: “Saremo a fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario. Un inverno duro si prospetta per gli ucraini e noi lavoreremo senza sosta con il G7 e gli altri partner per riparare, sostituire e difendere l’infrastruttura energetica dell’Ucraina”.

Altri soldi dalla Svezia per Kiev

Dalla Svezia, inoltre, sono arrivati a Kiev altri 19,2 milioni di dollari per sostenere la difesa dell’Ucraina. I fondi saranno inviati al Fondo Internazionale di sostegno dell’Ucraina e utilizzati per rafforzare le capacità militari di Kiev. Ulf Kristersson, primo ministro svedese, ha affermato: “La libertà e l’indipendenza del popolo ucraino sono una garanzia per un’Europa sicura e protetta”.

Battaglia a Kreminna

Infine, si segnalano pesanti combattimenti a Kreminna, città a nord-ovest di Lysyschank. Lo ha comunicato il responsabile dell’amministrazione militare regionale di Lugansk, Serhiy Haidai: “Le truppe di occupazione russe sono riuscite a costruire una difesa molto potente in un mese, anche poco di più: stanno portando un’enorme quantità di riserve e attrezzature, rinnovano costantemente le loro forze”. Ciò perché se i russi dovesser perdere il controllo della città, “l’intera linea di difesa si sgretolerà”.