Orrore negli USA

Venerdì scorso, 22 settembre, in Florida, negli Stati Uniti d’America, un enorme alligatore è stato avvistato mentre trasportava il corpo senza vita di una donna lungo un canale. Il rettile, lungo oltre 4 metri, è stato inizialmente individuato da un testimone mentre teneva la vittima stretta tra le fauci, in una strada residenziale a Largo.

La scoperta

Il testimone, JaMarcus Bullard, ha dichiarato a Spectrum Bay News 9: “Ho visto un corpo tra le sue fauci, così ho iniziato a riprendere”. Bullard, che stava andando a un colloquio di lavoro, ha subito allertato il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Largo, che si trova a pochi passi dalla scena macabra.

Il personale di emergenza ha rapidamente tirato fuori l’alligatore dall’acqua e lo ha colpito “alcune volte”. Jennifer Dean, una residente della zona, ha raccontato: “Molti dei miei vicini erano qui fuori e sono stati loro a dirmi dell’alligatore. Mentre eravamo qui, abbiamo sentito uno sparo, presumo che lo abbiano ucciso”.

Il corpo e l’alligatore recuperati

L’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Pinellas ha confermato che sia la vittima che l’alligatore sono stati recuperati dal canale ma hanno rifiutato di rivelare se siano stati loro a sparare.

Sul luogo, gli investigatori erano accanto all’alligatore insanguinato. La zona è vicina al popolare Ridgecrest Park che comprende un lago di 5 acri noto per ospitare i grossi rettili.

Un incontro straordinario

Secondo Dean, gli alligatori vagano regolarmente nel quartiere ma quello ucciso venerdì era uno dei più grandi che avesse mai incontrato.

La vittima

La vittima è la 41enne Sabrina Peckham, senzatetto, arrestata appena due mesi prima per avere violato un proprietà, rilasciata e sanzionata con una multa da 500 dollari. Nota per aver fatto uso di droga, la polizia sta indagando per capire se sia stata uccisa dall’animale o sia morta prima per un’altra causa.