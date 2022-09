Le parole del leader di Sinistra Italiana

Nicola Fratoianni (Alleanza Verdi – Sinistra Italiana), in un video condiviso sui social media ha affermato: “Serve un’Agenda Verde al nostro Paese. Quello che vediamo non è maltempo né un accidente temporaneo. È una crisi climatica, la più grande scommessa sul nostro futuro”.

Legge sul clima

“Per questo noi proponiamo innanzitutto – ha proseguito il leader di Sinistra Italiana – di mettere in campo una legge sul clima, una legge quadro che impegni tutte le scelte politiche amministrative, ad ogni livello, a conformarsi agli obiettivi per il contrasto al cambiamento climatico. Pensiamo poi che gli istituti di credito quello pubblici più importanti vadano trasformati in vere e proprie banche del clima a sostegno degli interventi per la transizione ecologica e contro il cambiamento climatico. Una legge per dire subito stop al consumo di suolo in un Paese come il nostro in cui il consumo di suolo ha raggiunto livelli pazzeschi, 2 mq al secondo, di questo stiamo parlando.

“E infine un investimento deciso sulle energie rinnovabili – ha concluso Fratoianni – : sblocchiamo nei prossimi 3 anni 60 giga di autorizzazioni per dire finalmente addio al fossile. Si può fare, facciamolo”.

“Il Paese è arrabbiato”

Nicola Fratoianni, in un altro post su Facebook, ha poi detto: “Sì, c’è un Paese arrabbiato, perché sente la politica lontana, perché il dibattito quotidiano non incrocia la loro vita, i loro bisogni. Perché non affronta e non risolve gli stipendi bassi, il costo della vita che aumenta, le bollette fuori controllo, i servizi pubblici non all’altezza, le poche opportunità offerte, l’angoscia per il clima e il futuro”.

“Però, è lo stesso Paese – ha continuato Fratoianni – che continua a nutrire speranza, che vuole un cambiamento vero. E lo pretende dalla politica. Sto girando l’Italia per questo. Per incrociare il più possibile i volti, scambiare idee. E come sempre, ringrazio tutti e tutte, per i sorrisi, per l’accoglienza. E anche per le critiche. Perché abbiamo messo in campo l’Alleanza Verdi e Sinistra proprio per dare risposte concrete ai nostri concittadini”.