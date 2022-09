In un campo agricolo

Il corpo senza vita di Mattia Luconi, 8 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato in un campo agricolo del comune di Trecastelli (Ancona). Ne ha dato notizia la Prefettura che ha anche comunicato che sono in corso le operazioni per il riconoscimento.

A lanciare l’allarme il proprietario del terreno. Il campo dove è stato rinvenuto è adiacente al fiume Nevola. I resti sono in avanzato stato di decomposizione. Per l’identificazione saranno necessari autopsia ed esame del DNA che la Procura avrebbe già disposto.

Il piccolo era scomparso giovedì scorso dopo l’alluvione che ha colpito le Marche.