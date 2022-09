Il papà: "Lo ritroverò vivo"

Trovato lo zainetto da scuola di Mattia, il piccolo di 8 anni che risulta disperso dopo l’alluvione che ha colpito le Marche e, in particolare, la zona di Senigallia (Ancona) nella sera del 15 settembre.

Lo zainetto, riconosciuto dai familiari, è stato rinvenuto ieri, domenica 18 settembre, a circa 8 chilometri di distanza dal punto in cui il bambino era stato travolto dall’acqua che lo ha strappato dalle braccia della mamma, tra Ripalta di Arcevia e Castelleone di Suasa. Tuttavia, la posizione dello zainetto potrebbe non indicare quella in cui potrebbe trovarsi Mattia anche perché era tra gli oggetti rimasti nell’auto su cui viaggiava con la madre Silvia.

Tiziano Luconi, padre di Mattia, ha commentato: “Il ritrovamento dello zaino di Mattia? Una stilettata, un fulmine a ciel sereno”. L’uomo, comunque, resta ancorato alla speranza: “non la lascio mai, anche oggi anche se il tempo non è dei migliori, spero di ritrovarlo magari svenuto, nascosto perché si è impaurito ed è fuggito da qualche parte, io continuerò sempre, tornerò in quell’inferno ma lo trovo vivo”.

Proseguono anche le ricerche per trovare la 56enne Brunella Chiù, anche lei scomparsa nella zona di Senigallia. Impegnati vigili del fuoco, carabinieri, personale della guardia di finanza e del soccorso alpino e volontari della protezione civile.