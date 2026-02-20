Le previsioni da IlMeteo.it

L’ultima perturbazione sta lasciando l’Italia dopo aver portato neve a quote molto basse al Nord e dal 20 febbraio l’alta pressione inizierà a imporsi con decisione da ovest, determinando un cambio netto nello scenario meteo sull’intera Penisola. Dopo quasi un mese ininterrotto di piogge e vento, il fine settimana segnerà l’inizio di una fase più stabile, con un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche.

A delineare il quadro è Federico Brescia, meteorologo di iLMeteo.it: “Anche l’ultima perturbazione sta ormai per passare, quella che ha portato persino la neve a quote molto basse al Nord. Adesso è finalmente l’ora di cambiare pagina: l’alta pressione sta rimontando con decisione da ovest, pronta a stravolgere lo scenario meteo sull’intera Penisola”.

Il passaggio dal flusso atlantico all’anticiclone rappresenta una vera inversione di tendenza dopo settimane dominate da instabilità, precipitazioni diffuse e ventilazione sostenuta.

Dal flusso atlantico all’anticiclone: cosa cambia da venerdì 20 febbraio

Secondo Brescia, la ventilazione continuerà a soffiare forte fino alla giornata di venerdì 20 febbraio, soprattutto al Centro-Sud, con raffiche provenienti dai quadranti occidentali. Tuttavia, il weekend sarà caratterizzato da un progressivo indebolimento dei venti, primo segnale tangibile della stabilizzazione atmosferica.

La diminuzione della turbolenza favorirà cieli più sereni e condizioni asciutte su gran parte del Paese.

Sole protagonista e rialzo termico

Nei prossimi giorni il sole sarà l’elemento dominante su tutte le regioni. L’irraggiamento favorirà un aumento sensibile delle temperature massime, soprattutto laddove i cieli risulteranno limpidi.

Il rialzo riguarderà in particolare le ore centrali, mentre le minime notturne potranno restare più contenute, soprattutto nelle aree interne.

Le insidie dell’alta pressione invernale

La stabilità anticiclonica non esclude del tutto la presenza di fenomeni tipici dell’inverno. L’aria più stabile può favorire la formazione di nubi basse o nebbie, specie nelle prime ore del giorno. In particolare per la giornata di domenica 22 febbraio, sono attesi addensamenti più consistenti tra la Liguria e la Toscana.

Nel complesso, però, il quadro resta positivo “senza alcuna minaccia di precipitazioni rilevanti per l’intero fine settimana”.

Tregua per le regioni colpite dal maltempo

La pausa anticiclonica arriva dopo settimane difficili per diverse aree del Paese. Le recenti ondate di maltempo hanno colpito in modo significativo alcune regioni del Sud e delle Isole, con nubifragi e criticità idrogeologiche: “Regioni come la Sicilia, la Calabria e la Sardegna, duramente colpite da nubifragi e criticità idrogeologiche, potranno finalmente beneficiare di una tregua necessaria”.

FAQ

Quando finisce il maltempo?

La svolta inizia da venerdì 20 febbraio con progressivo miglioramento nel weekend.

Il vento continuerà a soffiare forte?

Fino a venerdì 20 febbraio soprattutto al Centro-Sud, poi attenuazione.

Ci saranno piogge nel weekend?

Non sono previste precipitazioni rilevanti.

Le temperature saliranno?

Sì, soprattutto nei valori massimi durante le ore centrali.

Dove sono attese nubi basse?

Domenica 22 febbraio tra Liguria e Toscana.