da Fedez a Michela Murgia

I Podcast sono da oggi disponibili per tutti i clienti senza costi aggiuntivi

Tra i Podcast troviamo gli show creati da Fedez e Luis Sal, Francesco Costa, Chiara Gamberale, Michela Murgia, Laura Bail, Alessandro Gelain e tanti altri.

Amazon Music lancia i Podcast in Italia

Amazon Music ha annunciato oggi il lancio dei Podcast in Italia per tutti i clienti senza alcun costo aggiuntivo. Per la prima volta, i clienti italiani avranno modo di ascoltare contenuti audio che già conoscono e amano oltre a podcast nuovi ed originali prodotti in esclusiva per Amazon Music. Tra questi ci saranno show creati da Fedez e Luis Sal, Francesco Costa, Chiara Gamberale, Michela Murgia, Laura Bail, Alessandro Gelain e tanti altri.

I clienti Amazon Music potranno accedere ai podcast tramite l’app Amazon Music per iOS e Android, sui dispositivi Amazon Echo e su music.amazon.it/podcasts.

Da subito saranno disponibili show famosi e seguitissimi come Muschio Selvaggio, Morgana, Gli Slegati, Da Costa a Costa, Bunga Bunga, e milioni di episodi di altri popolari show che saranno aggiunti di continuo.

Due contenuti di informazione e intrattenimento che saranno disponibili da subito su Amazon Music sono: il primo, Start – Le notizie del Sole 24 Ore, il podcast di news curato dal quotidiano finanziario italiano che ogni giorno seleziona tre notizie da consocere prima di inizare la giornata lavorativa; nel secondo, Mitologia: le meravigliose storie del mondo antico show, il filosofo, attore e youtuber Alessandro Gelain ci affascina con le storie dei miti greci e romani.

E dagli US arriveranno i popolari shows di Wondery, Dr. Death e Bunga Bunga, ora disponibili su Amazon Music per i clienti italiani, tradotti in esclusiva per la prima volta in italiano. Dr Death è, invece, una serie vincitrice di diversi premi basata su casi di negligenza medica, uno show seguitissimo presentato da Laura Beil.

ha detto Craig Strachan di Amazon Music

“Siamo entusiasti di poter estendere da oggi la nosta offerta ai clienti italiani, attraverso una nuova esperienza di ascolto dei podcast con Amazon Music,” “Con questa novità stiamo offrendo agli ascoltatori forme alternative di intrattenimento. I nostri clienti potranno utilizzare le funzionalità vocali che già conoscono e amano con la musica, così come la nostra esperienza visiva, per ascoltare i loro podcast preferiti e scoprirne di nuovi”.

Amazon Music lancia i Podcast in Italia

Tramite l’applicazione o il sito web di Amazon Music, i clienti potranno scoprire nuovi contenuti interessanti attraverso i suggerimenti curati per diverse categorie, la classifica dei podcast più popolari e accedere ai trailer sulle pagine degli show. Che la si ascolti su dispositivi mobili, web o Echo con Alexa, con Amazon Music è facile per i clienti trovare, iniziare e continuare ad ascoltare i loro podcast preferiti nel corso della giornata. Inoltre, solo con Amazon Music si potrà ascoltare il proprio show preferito su Echo Auto mentre si raggiunge il posto di lavoro al mattino, riprendere la propria playlist mentre ci si allena e poi passarla semplicemente su Echo quando si torna a casa, chiedendo semplicemente ad Alexa, senza necessità di ulteriori accessi o collegamenti ai dispositivi.

“I clienti italiani possono ora godere dei loro contenuti preferiti in vari formati. La nostra missione è arricchire la loro esperienza di intrattenimento e con il lancio dei podcast è esattamente ciò che stiamo facendo” ha detto Roberto Piola, Head of Amazon Music, Italia. “Inoltre, per Amazon Music, questa nuova offerta, insieme al live streaming disponible direttamente all’interno dell’applicazione, rafforza il nostro ruolo centrale per i creatori di contenuti.”

I Podcast sono da oggi disponibili per tutti i clienti e senza alcun costo aggiuntivo, incluso l’accesso gratuito con Echo, sul sito e tramite l’applicazione Amazon Music. Per scoprire di più e per aggiungere il tuo podcast a Amazon Music, visita il sito www.amazon.it/podcasts.