Tra i due c'è una differenza d'età di 31 anni

Amedeo Goria, giornalista, ex marito di Maria Teresa Ruta, ha raccontato la sua nuova storia sentimentale alla rivista Nuovo.

La sua compagna si chiama Vera Miales e ha 36 anni, ovvero 31 anni in meno rispetto a Goria che ne ha 67.

Goria ha confidato che tra i due la passione è davvero tanta: «Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità».

Goria ha poi svelato che quando vede una donna per cui prova attrazione avverte «l’impulso di conquistarla e sedurla», rendendolo così felice.

Vera Miales, social influencer, è originaria della Moldavia e vive a Milano. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre 14mila follower. La donna ha svelato di recente di volere un figlio da Amedeo Goria ma il diretto interessato, che ne ha avuti due dal matrimonio con Maria Teresa Ruta, non avrebbe questo desiiderio: «Pensava di essere rimasta incinta ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso».

Goria ha pero messo in chiaro una cosa: «Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!». Chissà cosa ne pensa Vera…