Scattata la denuncia per appropriazione indebita

Ricardo G.T è un piastrellista brasiliano che ha avuto una straordinaria fortuna nel 2021: ha vinto due volte al gratta e vinci.

La prima volta ha centrato un premio da 800.000 euro a Modena, e poi, il 22 febbraio, ne ha ottenuto uno ulteriore di due milioni di euro a Garda.

Tuttavia, questa seconda vincita considerevole è attualmente bloccata. Giovanni S., 51 anni, di Brescia, e Christian C., 62 anni, del Veronese hanno accusato Ricardo di tradimento.

Sostengono, infatti, di essersi accordati con lui per dividere la vincita in tre parti uguali e lo hanno denunciato per appropriazione indebita. In pratica, i tre avrebbero deciso di contattare un notaio per formalizzare l’accordo ma “Ricardo ci ha tradito e all’ultimo momento ha tentato di incassare da solo tutto il maxi malloppo”.

Come si leggesu Tgcom24, interrogato dal pm Alberto Sergi della Procura di Verona, il piastrellista si è difeso così: “quei due milioni spettavano a me in quanto il tagliando vincente l’ho acquistato io: non ho comprato ticket in società con loro, non ne avevano alcun bisogno, avevo da poco vinto e già incassato 800mila euro”.

E ancora: “È vero solo che la sera del 22 febbraio ero a casa di Giovanni quando ho cominciato a grattare i tagliandi che avevo preso con la vincita in tabaccheria a Garda. I tagliandi sono rintracciabili. Quando ho scoperto la vincita ho esultato e lui ha chiesto se poteva fare una foto”.