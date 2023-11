In un post su Instagram

A Treviso, nella scuola superiore di H-Farm di Roncade, una docente, Hanane Hammoud, ha pubblicato un post su Instagram carico d’odio antisemita. Nel post la frase scioccante: “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei”. Il contenuto è apparso temporaneamente sul suo profilo prima di essere rimosso. La pubblicazione ha naturalmente scatenato una reazione indignata tra gli studenti e le loro famiglie. Lo scrive oggi il Corriere del Veneto, da cui proviene la foto della professoressa.

Le giustificazioni e le conseguenze

Hanane Hammoud, insegnante di matematica presso la scuola, ha ammesso di essere stata l’autrice del post offensivo. Ha dichiarato ai dirigenti scolastici di averlo fatto in un momento di sconforto psicologico. Tuttavia, questa spiegazione sembra non essere sufficiente a placare la rabbia e l’indignazione scaturite dalla pubbllicazione. Una studentessa che ha visto il post lo ha salvato sul suo smartphone e lo ha condiviso con i propri genitori, innescando una diffusione virale dello screenshot tra le famiglie degli altri studenti.

Chi è la docente

Hanane Hammoud è nata in Libano e ha conseguito una laurea in Scienze in patria. Successivamente, si è specializzata in matematica all’università americana di Dubai. Nonostante le sue scuse e il riconoscimento della pubblicazione inappropriata, la docente potrebbe non sfuggire a un provvedimento disciplinare da parte dell’istituzione scolastica. Oggi, i dirigenti di H-Farm potrebbero valutare l’opportunità di sospendere la docente in attesa di ulteriori sviluppi.