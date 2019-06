le sue condizioni sarebbero gravi

Grande apprensione nel mondo della cultura.

Lo scrittore siciliano Andrea Camilleri, 94 anni a settembre, è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma a seguito di un arresto cardiaco.

Il ‘papà’ dell’amatissimo commissario Montalbano, si trova adesso in rianimazione. Sarebbe in gravi condizioni.

Dall’ospedale, al momento, non trapelano informazioni.

Solo qualche giorno fa le parole – molto dure – di Camilleri, contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il creatore di Montalbano ha criticato la scelta del leader della Lega di usare il rosario in campagna elettorale. “Mi dà un senso di vomito”, aveva detto Camilleri. Non era mancata, come al solito, la replica del ministro che aveva risposto all’anziano scrittore con un lapidario: “Scrivi che ti passa”.

