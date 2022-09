Il noto microbiologo ce l'ha fatta

Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova, candidato del Partito Democratico al Senato nella circoscrizione Europa ha conquistato un posto in Parlamento.

In una nota, Crisanti ha dichiarato: “Ringrazio tutti gli italiani che dall’Europa mi hanno accordato il loro voto, facendomi eleggere al Senato del Parlamento italiano (Ripartizione Europa). Vi assicuro il mio impegno ad attuare quanto promesso, per un maggior riconoscimento di tutti gli italiani all’estero affinche’ acquisti effettivo valore la vostra voce. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto nelle diverse sedi raggiunte in Germania, Lussemburgo, Spagna, Regno Unito, Francia, Belgio, Olanda, Svizzera, Danimarca e ringrazio tutti quelli che pur non avendomi incontrato mi hanno dato fiducia. Ringrazio i giornalisti di ogni parte d’Europa che hanno diffuso l’importanza del voto”.

“Come medico e scienziato, rinnovo il mio impegno a spendermi per gli ultimi e a diffondere la conoscenza affinché possa impregnare la politica e concorrere al bene comune. Mi adopererò per essere fautore e promotore di un dialogo aperto e costruttivo tra tutte le forze politiche per far strada alla pace, e l’Europa è la base su cui si può fondare la Pace che questo nostro tempo reclama”, ha concluso.