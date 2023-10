Dopo il post della premier sui social media

Andrea Giambruno, l’ormai ex compagno della premier Giorgia Meloni, non sarà alla conduzione della trasmissione di Rete4 Diario del giorno per tutto il resto della prossima settimana.

Interpellato su quanto successo, Antonio Ricci, il papà di Striscia La Notizia, il tg satirico di Canale 5 che ha mandato in onda i fuorionda imbarazzanti di Giambruno, all’ANSA ha commentato: “Meloni. Un giorno scoprirà che le ho fatto un piacere”.

Naturalmente, dopo il post di stamattina di Giorgia Meloni, che ha comunicato la fine della relazione con Andrea Giambruno, ci sono state varie reazioni politiche.

Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha affermato: “Consegno a futura memoria una annotazione in punta di piedi: invito la destra ad evitare di elaborare modelli culturali, che poi si vogliono imporre, impregnati di forte ideologia costruita su modelli astratti, la famiglia del ‘mulino bianco’, che poi si rivelano, quando proposti con arroganza e prepotenza, poco rispettosi delle scelte di vita personali che poi loro stessi non riescono a tradurre in pratica data la complessità della vita”.

Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del PD, su X ha scritto: “Solidarietà e un abbraccio a Giorgia Meloni. Diffondere audio del compagno, utilizzare la vita privata, per colpirla è stato spregevole e abietto”.

Poi, Daniela Ruffino di Azione: “C’è tanta, troppa opacità sulla vicenda televisiva di Giambruno. Messo in mezzo da fuori onda (chissà quanti altri ce ne saranno), il conduttore e compagno della presidente del Consiglio ci ha messo del suo per facilitare il compito dei denigratori. A Giorgia Meloni desidero fare i complimenti per la limpidezza e la determinazione con cui ha difeso il proprio ruolo di donna e di madre. È bene che la lotta politica resti sul terreno della politica e lontano dal putridume del gossip”.

“Siamo al tuo fianco, forza Giorgia”, si legge infine sui social di Fratelli d’Italia, di cui la premier è presidente.