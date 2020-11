L'agente dello spettacolo ha condiviso il video dell'accordo sui social media

Angela Chianello, meglio conosciuta come Angela da Mondello, ha firmato un contratto con Lele Mora, agente dello spettacolo.

Il video della stipula dell’accordo è finito sui social media e, come sempre accade nel caso della donna palermitana (nel bene e nel male), è diventato virale, così come il brano Non c’è n’è (sì, scritto con l’errore) che, al momento, ha già superato le 660mila visualizzazioni su Youtube.

Lele Mora su Instagtram ha spiegato la natura dell’accordo e perché ha scelto di curare gli interessi e l’immagine della donna:

«Nella vita tutti hanno bisogno di un po’ visibilità, tutti. Credo che lei abbia sofferto tanto, un minuto di visibilità va dato a tutti, anche a Angela che ha sofferto tanto nella vita. Se ha un po’ di pubblicità se lo merita e basta. Se è vero che sono il suo agente? No, io non sono l’agente di Angela da Mondello, sono altre persone, io sono solo quello che ha provveduto insieme ad altre persone, ad Antonino e al suo musicista a fare quel pezzo».

Insomma, Lele Mora, al netto delle sue parole ‘delicate’, da esperto del settore, ha fiutato l’affare che, seppur molto probabilmente sarà a breve termine, viene alimentato da chi l’attacca sui social media, condividendo ciò che Angela dice e fa. Come non citare, a questo punto, la famosa massima di Oscar Wilde: «Parlarne bene o parlarne male non importa, purché se ne parli». E Lele Mora lo sa bene, così come gli inserzionisti…



IL VIDEO: