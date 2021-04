Cos'è successo durante la trasmissione condotta da Enzo Bambolina

Angela Chianello, ormai nota come Angela da Mondello, è stata ospite di Solo a verità, trasmissione dell’emittente TV Campane, condotta da Enzo Bambolina, ed è successo un pandemonio.

La palermitana ha ovviamente parlato dei motivi che stanno alla base dei suoi recenti attacchi a Barbara D’Urso ed è andata spesso in contrasto, e animosamente, con gli opinionisti.

E non è finita qui perché, quando Enzo Bambolina ha riferito alla Chianello che stava per mandare in onda un video di un cantante che l’ha criticata per il video Non ce n’è, pubblicato in autunno, Angela lo ha accusato di avere incassato i profitti generati su YouTube (e l’altro ha negato).

Angela, poi, parlando di un ‘accordo’ con il conduttore secondo cui si sarebbe parlato soltanto dell’argomento D’Urso e né del cantante e né di Lele Mora, ha deciso di abbandonare lo studio.

IL VIDEO: