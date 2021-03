Anime di vetro: Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale

il nuovo singolo esce in occasione della giornata Internazionale dei Diritti della Donna su etichetta Suoni dall'Italia

è un brano elegante, raffinato, come nella tradizione delle tre artiste Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale saranno, domani, in diretta su Casa Minutella

Anime di vetro: Tre volte donne

Il nuovo singolo del trio CANTAUTRICI formato da Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava, dal titolo Anime di Vetro, sarà disponibile per l’airplay radiofonico da Lunedì 8 Marzo, giornata Internazionale dei Diritti della Donna, per raccontare il mondo femminile. Il singolo fa parte di una produzione discografica di prossima pubblicazione con brani inediti scritti dalle tre artiste, impegnate anche in un tour dove promuovono giovani cantautrici chiamate a collaborare ad un progetto culturale che si caratterizza per la particolare ispirazione e attenzione alla canzone d’autrice.

Grazia Di Michele, Mariella Nava e Rossana Casale con Anime di vetro

Il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming e download da Venerdì 5 Marzo 2021.

Sono di vetro ma non sono fragili. Affrontano il vento a viso aperto anche nella tempesta, si raccolgono i capelli in fretta e camminano a testa alta anche dopo un dolore. Sono le donne, delicate nell’animo e forti nelle avversità. A loro è dedicato il singolo Anime di vetro che precede di qualche giorno la festa dell’8 marzo e che vuole raccontare in modo diretto e appassionato qualcosa in più del mondo femminile. Lo firmano tre nomi di prestigio della musica cantautorale – Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava – unite nella missione di fare musica al femminile e coinvolte in un progetto artistico e discografico scritto e realizzato insieme, del quale Anime di Vetro è il secondo singolo dopo Segnali Universali uscito nel mese di ottobre.

Il progetto CANTAUTRICI vede le tre artiste unite in un tour (imminente e compatibile con il piano delle riaperture) volto anche a promuovere la nuova canzone d’autore al femminile, affidando l’apertura di ogni concerto a giovani artiste emergenti e costituendo di fatto il laboratorio per una Scuola italiana della canzone d’autrice.