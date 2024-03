Recuperato poco dopo

La notte scorsa, a Roma, un episodio di vandalismo ha scosso il quartiere Trastevere, dove è stato divelto il busto che raffigura Anna Magnani, simbolo indiscusso del cinema italiano. L’opera, situata in via della Pelliccia, è stata fortunatamente ritrovata non lontano dal luogo originale grazie all’intervento tempestivo degli agenti della polizia locale del gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale (Spe), impegnati nei consueti controlli per la movida.

Ritrovamento e indagini

Il furto, avvenuto sotto il manto oscuro della notte, non ha avuto esito grazie all’efficacia delle misure di sicurezza pubblica. Il busto di Anna Magnani, attrice amata e icona di una Roma autentica e passionale, è stato prontamente recuperato e messo in custodia dalla polizia locale, che ora si adopera per garantirne la ricollocazione. Gli agenti hanno acquisito le immagini di videosorveglianza presenti nella zona per risalire agli autori del gesto.

La reazione della comunità

La comunità di Trastevere e i numerosi ammiratori dell’attrice hanno espresso sollievo per il recupero dell’opera, ma anche indignazione per l’atto vandalico. Il busto di Anna Magnani non è solo un pezzo di arte pubblica ma rappresenta l’eredità culturale e la memoria collettiva di Roma e del suo amato quartiere.

Le autorità locali stanno ora coordinando gli sforzi per assicurare che il busto di Anna Magnani sia ricollocato al suo posto. Nel frattempo, le indagini continuano per assicurare che i responsabili siano portati davanti alla giustizia, inviando un segnale chiaro contro il vandalismo e per la tutela del patrimonio culturale.