Inizia l’anno scolastico fra qualche giorno in tutta Italia e subito lo sguardo va al calendario per individuare gli “agognati” ponti in cui organizzare qualche piccola vacanza. Ogni istituto, grazie all’autonomia, stabilisce i propri giorni di non frequenza, affiancandoli alle festività ufficiali. Quindi, il consiglio per le famiglie è di controllare il calendario specifico della scuola dei propri figli, senza affidarsi ai calendari regionali o nazionali generici. Ma riportiamo di seguito alcune opportunità che ci offre il calendario

Novembre: Festa dei Morti ed Ognissanti

Si parte con la festa di Ognissanti, il primo novembre, che quest’anno cade di mercoledì. Diverse Regioni hanno già deliberato lo stop delle lezioni anche per il 2 novembre. Alcune scuole hanno deciso di “allungare” la pausa fino al venerdì, creando uno stop di ben 5 giorni. Altre hanno incluso anche la festa di Halloween, per un “ponte” di sei giorni.

Dicembre con l’Immacolata e Sant’Ambrogio

L’8 dicembre, la festa dell’Immacolata, quest’anno cade di venerdì. Molte Regioni hanno già programmato un ponte. Per chi vive a Milano, l’occasione è ancora più interessante: le scuole chiudono già il 7 dicembre per Sant’Ambrogio, permettendo una pausa di 4 giorni prima delle festività natalizie.

Gennaio, l’Epifania riapre le scuole più tardi

Quest’anno le vacanze natalizie saranno leggermente più lunghe per tutti, in quanto l’Epifania cadrà di sabato. Pertanto, si tornerà a scuola l’8 gennaio, un giorno dopo rispetto al rientro abituale.

Aprile e Maggio con il ponte più lungo tra Festa della Liberazione e Primo Maggio

Il “ponte dei record” sarà tra il 25 Aprile e il Primo Maggio. Diverse regioni hanno già deliberato la chiusura delle scuole per quei giorni. Le famiglie potrebbero quindi approfittare di una settimana intera di vacanza, combinando queste festività con qualche giorno di assenza registrato.

Giugno è la festa della Repubblica

Per la festa della Repubblica nel 2024, niente da fare: cadrà di domenica. Ma a quel punto, la scuola sarà quasi finita, quindi il focus sarà già rivolto alle vacanze estive.

La pianificazione delle “pause” scolastiche è un’arte che richiede attenzione e una buona conoscenza del calendario specifico della propria scuola. Quindi, anche quest’anno, ci sono molte opportunità per organizzare piccole vacanze senza interrompere il ciclo scolastico dei propri figli. In questi giorni in cui guardiamo alla ripresa delle attività scolastiche

