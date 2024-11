Dopo la partita Ajax - Maccabi Tel Aviv

Dieci tifosi del Maccabi Tel Aviv sono rimasti feriti ad Amsterdam dopo essere stati aggrediti da un gruppo apparentemente filopalestinese, secondo quanto comunicato dal Ministero degli Esteri israeliano e riportato dai media. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha sollecitato il primo ministro olandese Dick Schoof e le forze di sicurezza locali ad “agire in modo deciso e rapido contro i rivoltosi”. Netanyahu ha anche richiesto l’invio di due aerei per riportare in patria i cittadini israeliani vittime dell’attacco.

Video mostrano l’attacco

Sul web circolano video che riprendono persone incappucciate e con bandiere palestinesi mentre attaccano uno dei tifosi del Maccabi Tel Aviv, squadra sconfitta dall’Ajax in Europa League. Le immagini evidenziano la crescente tensione durante la notte, in cui i tifosi israeliani sono stati presi di mira a causa della loro nazionalità.

Netanyahu ordina soccorsi

L’ufficio del premier israeliano conferma che Benjamin Netanyahu ha ordinato stamattina l’invio di due aerei di soccorso. “Il primo Ministro ha ordinato l’invio immediato di due aerei di soccorso per aiutare i nostri cittadini”, si legge in una dichiarazione ufficiale. L’attacco viene considerato “con la massima serietà” da parte delle autorità israeliane, mentre le violenze hanno portato a decine di arresti.

Dichiarazioni del ministro della sicurezza

Il ministro della sicurezza israeliano Itamar Ben-Gvir ha scritto su X di essere stato in contatto con il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro della Difesa e la Polizia israeliana, che insieme alle autorità olandesi stanno cercando di “salvare i cittadini israeliani e indagare sui gravi linciaggi avvenuti nei Paesi Bassi”. Ben-Gvir ha aggiunto: “I tifosi che sono andati a vedere una partita di calcio, hanno incontrato l’antisemitismo e sono stati attaccati con una crudeltà inimmaginabile solo a causa della loro ebraicità e israelianità”. Ha inoltre ammonito l’Europa, dichiarando: “Coloro che chiudono un occhio sul terrorismo islamico in Medio Oriente lo incontreranno a casa loro, in Europa e in Occidente”.

La condanna del premier olandese

Il premier olandese Dick Schoof ha condannato le violenze, definendole “attacchi antisemiti”. “Seguo con orrore le notizie provenienti da Amsterdam”, ha scritto su X, aggiungendo che ha contattato Netanyahu per rassicurarlo che “i colpevoli saranno rintracciati e perseguiti”. Schoof ha concluso affermando che “nella capitale regna il silenzio”.

La denuncia di Matteo Renzi

“Le scene che abbiamo visto in Olanda rappresentano una vera e propria squallida caccia all’ebreo”, ha commentato su X il leader di Italia Viva Matteo Renzi. “L’antisemitismo è ancora una piaga della nostra società: bisogna avere la forza di dirlo ad alta voce, senza alcuna incertezza”.