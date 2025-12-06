A Roma

Roma ha ospitato l’XI edizione del Premio 100 Eccellenze Italiane, il riconoscimento che ogni anno mette in luce persone, aziende e istituzioni che contribuiscono al prestigio del Paese.

Nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, alla presenza di figure di primo piano del mondo istituzionale, accademico, culturale e imprenditoriale, l’evento ha ribadito la sua missione: premiare chi costruisce valore con dedizione e visione.

Durante la cerimonia — aperta dall’Inno Nazionale eseguito dal quintetto della Banda dell’Esercito Italiano — sono stati assegnati i premi d’eccellenza 2025 alla Dr.ssa Daria Perrotta, al Dr. Giuseppe Brindisi e al MUSE – Museo delle Scienze di Trento. Accanto a loro, ampio spazio è stato dedicato alle Storie di Eccellenza e alle Menzioni d’Onore, vero cuore del progetto, che valorizzano imprese e professionisti capaci di innovare e di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del Paese.

La storia di eccellenza di Antonio Lo Coco

Tra le realtà celebrate emerge il nome di Antonio Lo Coco, imprenditore che guida Bluocean, azienda specializzata nella distribuzione alimentare B2B con un focus strategico sul pesce fresco e surgelato. La sua storia si inserisce perfettamente nella filosofia del Premio: mettere in luce chi, attraverso lavoro quotidiano, qualità e responsabilità, sostiene davvero la crescita dell’Italia.

Bluocean si è imposta negli ultimi anni come partner affidabile per aziende e professionisti del settore food. Merito di una rete logistica avanzata, progettata per garantire consegne entro 24 ore, un risultato che nel mondo del pesce fresco non è semplice da ottenere. Questa rapidità, unita alla capacità di mantenere standard elevati lungo tutta la filiera, ha permesso all’azienda di distinguersi nel mercato nazionale della distribuzione professionale.

Il riconoscimento ottenuto da Lo Coco non è solo un premio personale: rappresenta una conferma del percorso di crescita di Bluocean e del ruolo sempre più strategico che l’azienda ricopre nel panorama alimentare italiano. Una storia di impegno e visione imprenditoriale che incarna al meglio lo spirito delle 100 Eccellenze Italiane.

Un esempio di innovazione e responsabilità

La premiazione di Antonio Lo Coco dimostra come il settore della distribuzione alimentare possa essere un luogo di innovazione concreta. La capacità di integrare tecnologie logistiche, controllo qualità e rapidità operativa ha trasformato Bluocean in un modello per chi opera nel food B2B.