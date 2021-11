Una guida in tre step

La PEC, cioè la Posta Elettronica Certificata, può essere considerata la corrispondente di una raccomandata ma virtuale, in quanto, tramite questo strumento di posta elettronica, si inviano e si ricevono email che hanno un valore legale, pari per l’appunto ad una raccomandata con ricevuta di ritorno. È infatti utilizzata non solo dai privati cittadini per comunicazioni personali, ma anche e soprattutto da aziende ed enti pubblici per comunicazioni ufficiali.

L’apertura di una pec su Internet è semplice e veloce, tanto che bastano pochi clic e il gioco è fatto!

Procedura guidata per l’apertura di una PEC in pochi passaggi

L’apertura di una PEC richiede pochi minuti e può essere effettuata in qualsiasi momento e da diversi dispositivi, dal pc allo smartphone. Dal momento che ogni messaggio, inviato e ricevuto tramite PEC, ha valore legale, è importante che in fase di attivazione venga verificata la documentazione inerente l’identità del titolare della casella PEC.

La procedura per l’apertura di una PEC richiede fondamentalmente 3 step:

Collegarsi al sito del servizio da acquistare e scegliere il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze;

Completare l’ordine di acquisto, previa registrazione, effettuando il pagamento tramite metodi di pagamento elettronici. Potrebbe essere necessario, eventualmente, dover configurare la PEC mediante IMAP o POP, a seconda del client utilizzato;

Compilare i moduli con i propri dati personali e presentare un documento di identità valido finalizzato al riconoscimento del titolare che ha sottoscritto l’abbonamento.

A questo punto, basterà solo attendere che il servizio attivi ufficialmente la casella PEC e poi si potrà iniziare ad inviare tutte le comunicazioni certificate necessarie. Tramite PEC, infatti, si evita in primis che un’email possa essere considerata phishing o spam e quindi non venga mai letta dal destinatario. Con la posta elettronica certificata, invece, il mittente avrà la massima certezza che ogni sua comunicazione giunga a destinazione (o eventualmente si riceverà un’email di segnalazione di mancata consegna).

A chi inviare un’email tramite PEC

Fondamentalmente è possibile inviare un’email tramite posta elettronica certificata a chiunque, ma si possono presentare due differenti situazioni, ovvero:

Se l’invio dell’email è indirizzato ad un destinatario che dispone a sua volta di una casella PEC, allora si avrà conferma dell’avvenuta consegna del messaggio e dunque la certezza di ricezione da parte del destinatario (come avviene con una raccomandata, che si ha la prova dell’invio e dell’avvenuta consegna); Se, invece, l’email viene inviata da un indirizzo PEC ad un destinatario che non ha una casella PEC, il messaggio giungerà a destinazione ma non avrà una valenza legale e non sarà possibile tracciarne l’invio e la ricezione.

Occorre, altresì, ricordare che è possibile inviare messaggi usando la PEC tra utenti che hanno diversi gestori di Posta Elettronica Certificata, in quanto per legge tutti i gestori di PEC devono garantire la completa interoperabilità dei servizi offerti.

In conclusione, con l’apertura di una PEC ci si assicura che il sistema di invio e ricezione delle proprie email sia sicuro, tracciabile e riconosciuto.