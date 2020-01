La stima degli esperti

Secondo gli esperti in Australia gli incendi hanno ucciso più di un miliardo di animali.

Come riportato su Ladbible.com, Chris Dickman, ecologo presso l’Università di Sydney, ha affermato che la stima precedente di 480 milioni di animali comprendeva soltanto quelli nello stato del New South Wales.

Parlando all’Huffington Post, l’esperto ha affermato: «Quel numero era basato su mammiferi, uccelli e rettili ed ora non è più veritiera. Sono oltre 800 milioni, data l’estensione gli incendi. Se questo numero può sembrare altro, tutti gli animali non si trovano attualmente nella linea di tiro».

In pratica, la stima originale si riferiva soltanto all’area del Nuovo Galles del Sud e non comprendeva pipistrelli, rane o invertebrati. Da qui si arriva al numero spaventoso di oltre un miliardo «senza alcun dubbio», secondo il dott. Dickman.

Sebbene, poi, gli incendi boschivi continuino a devastare enormi aree della regione, per fortuna ci sono (rari) aspetti positivi da tenere in considerazione, come i volontari che si attivano ogni giorno per aiutare a salvare quanto più fauna possibile.

Un video pubblicato su Reddit mostra due cugini – il 19enne Micah e il 18enne Caleb – che viaggiano in una delle zone più colpite dai roghi mentre mettono in salvo i koala e li portano in luoghi sicuri. Nel filmato si vede l’auto piena di questi animali, girato sull’Isola dei Canguri, dove più di un terzo è protetto da riserve naturali che danno rifugio ad animali come leoni marini, koala e diverse specie di uccelli.

Si pensa che circa la metà dell’Isola, che si trova al largo dell’Australia meridionale, sia stata distrutta dagli incendi e si stima che abbiano perso la vita più di 20mila koala, oltre la metà della popolazione di 50mila abitanti del posto ma i due giovani stanno provando a salvarne il più possibile e, al momento, sono circa 20. Un grande piccolo gesto…