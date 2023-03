Ad Aquino (Frosinone)

Dramma ad Aquino, in provincia di Frosinone, nel Lazio. Un 27enne, cittadino cinese, da tempo residente in Italia, è morto soffocato da un trancio di pizza mentre stava pranzando in un appartamento di via Roma, la strada principale del Paese.

All’improvviso, infatti, lo sfortunato ragazzo è diventato livido, portando le mani alla gola, i genitori hanno tentato di liberargli le vie respiratorie senza riuscirci. Hanno, poi, chiesto aiuto al 118. In pochi minuti un’ambulanza ha raggiunto il posto. Ma il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Pontecorvo.

Cos’è la manovra di Heimlich?

La manovra di Heimlich è una tecnica di primo soccorso utilizzata per liberare le vie aeree di una persona che sta soffocando a causa di un corpo estraneo bloccato nella trachea. Questa manovra è stata inventata dal dottor Henry Heimlich nel 1974 ed è considerata una tecnica di salvataggio vitale che tutti dovrebbero conoscere.

La manovra di Heimlich prevede l’applicazione di una serie di pressioni sull’addome della persona soffocante, al fine di produrre un flusso d’aria sufficiente ad espellere il corpo estraneo. Questa tecnica può essere utilizzata su adulti, bambini e neonati, ma è importante conoscere le differenze nelle tecniche di applicazione a seconda dell’età del soggetto.

La manovra di Heimlich può essere necessaria in molte situazioni, ad esempio quando una persona si soffoca mangiando o bevendo, o quando un bambino si mette in bocca un piccolo oggetto. È importante sapere come eseguire correttamente la manovra di Heimlich, poiché può essere la differenza tra la vita e la morte in una situazione di emergenza. E, purtroppo, nel caso del giovane, non c’è stato nulla da fare.