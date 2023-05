Firmato accordo tra Russia e Bielorussia a Minsk

I ministri della difesa bielorusso e russo, Viktor Khrenin e Serghei Shoigu, hanno firmato oggi, giovedì 25 maggio, a Minsk i documenti che regolamentano il dispiegamento di armi nucleari non strategiche russe in Bielorussia, in risposta alle attività della NATO nella regione. Le armi saranno trasferite in una struttura di stoccaggio apposita.

“I ministri della difesa – hanno spiegato da Minsk – hanno, inoltre, discusso della situazione politico-militare e della cooperazione tecnico-militare tra i rispettivi ministeri della difesa”. Shoigu ha anche anticipato che “in futuro potrebbero essere adottate ulteriori misure per garantire la sicurezza dello stato dell’Unione tra Russia e Bielorussia”.

Inoltre, il ministro della Difesa ha sottolineato che il dispiegamento di armi nucleari sul territorio della Bielorussia non ne trasferisce il controllo alla Repubblica e la decisione sul suo utilizzo spetta a solo Mosca. Infine, ha osservato che le misure attuate da Russia e Bielorussia “rispettano tutti gli obblighi legali internazionali esistenti”.