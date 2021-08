Si tratta di Ciro Di Maio

Ieri, martedì 24 agosto, è stato arrestato il conduttore tv e attore Ciro Di Maio, 46 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, su disposizione del pm di turno di Milano Leonardo Lesti.

Di Maio si sarebbe fatto inviare dall’Olanda nella sua casa di Milano circa un litro di GBL, ossia la cosiddetta ‘droga dello stupro‘. La sostanza è stata sequestrata.

Nel suo sito personale si legge che Di Maio «dal 2009 è il volto del canale Marcopolo per il quale cura e conduce il programma televisivo di successo ‘Diario Di Viaggio’ girato in 30 paesi diversi in 5 continenti».

L’arresto si inserisce nell’ambito di accertamenti in una più ampia indagine della Squadra mobile, partita mesi fa e già nel periodo del lockdown, sulla diffusione in feste private delle droghe, tra cui anche il GBL, ossia il gamma-butirrolattone (liquido incolore che ha effetti simili ai barbiturici e puo’ essere miscelato in acqua o altre bevande).

Un pacco sospetto è stato individuato dalla Polizia all’aeroporto di Fiumicino e gli investigatori hanno seguito la consegna fino a casa del conduttore.

Inizialmente il 46enne avrebbe detto di non c’entrare nulla con quella spedizione, ma poi avrebbe spiegato che era per lui perché, a suo dire, è un consumatore di quella sostanza. Pare che nella casa di Ciro Di Maio sia stata trovata altra quantità della stessa sostanza.

Inoltre, stando a quanto riferito, Di Maio era stato già arrestato diversi mesi fa perché con lo stesso sistema si sarebbe fatto inviare quattro litri di Gbl dalla Cina. Da un litro di Gbl si ottengono circa 1400 dosi.

La droga, che in Olanda viene venduta legalmente, era stata spedita, assieme ai flaconcini per le dosi, nell’abitazione del conduttore, ma l’indirizzo del destinatario conteneva generalita’ diverse. L’arresto dovrà essere convalidato dal gip che deciderà anche sulla misura cautelare.

Di Maio, nato a Napoli, è stato «inviato per vari programmi» tv e «ha realizzato e condotto» diversi «prodotti televisivi: dai reportage e programmi rotocalchi in studio di cucina, moda, design, arte e fotografia». E ancora: «Nel suo background anche partecipazioni come attore in fiction e film tv come ‘Le tre rose di Eva 3’, ‘Un Medico In Famiglia 9’, ‘Un posto al sole’, ‘Padri e figli’». Ha esordito, si legge ancora sul sito, «con Raffaella Carrà nel 1988 in ‘Carramba che fortuna!’».