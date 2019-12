Il video in cui palpeggia una giornalista della rete tv Wsav, Alex Bozarjian, durante la maratona di Savannah è stato arrestato dalla polizia della Georgia. Lo riportano i media americani.

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter’s ass live on air. And sorry, that’s my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo



La giornalista aveva commentato sul suo profilo twitter: “All’uomo che mi ha palpato il sedere in diretta televisiva, stamattina: mi hai violato, usata come oggetto e imbarazzata. Nessuna donna dovrebbe mai sopportare questo al lavoro o altrove. Comportati meglio”.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019